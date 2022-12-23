Дефіцит електроенергії на Київщині становить близько 50%, - ОВА

Він зазначив, що насамперед електрику подають до об'єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні, а також системи водо- та теплопостачання.

За словами Кулеби, ситуація з електропостачанням у регіоні стала кращою. Зокрема у Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Подібний графік і у районі Вишгороду.

При цьому найскладніша ситуація спостерігається у Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там вдалося поновити подачу електрики, проте через масштабні ушкодження світло дають на 2-4 години, вимикають - на 6-10 годин.

"Поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним – якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за відсутності надзвичайних ситуацій", - зазначив Кулеба.