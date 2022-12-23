Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%, - ОВА

Он отметил, что в первую очередь электрику подают в объекты критической инфраструктуры, такие как больницы, а также системы водо- и теплоснабжения.

По словам Кулебы, ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше. В частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

При этом самая сложная ситуация наблюдается в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там удалось возобновить подачу электричества, однако из-за масштабных повреждений свет дают на 2-4 часа, выключают - на 6-10 часов.

"Постепенно электроснабжение возобновляется. Задача для энергетиков остается неизменной – как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - отметил Кулеба.