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Дефіцит дизелю критично впливає на жнива у Росії, - СЗРУ

15:50 15.07.2026 Ср
3 хв
Збір врожаю зернових у країні-агресорці навряд чи буде вдалим
aimg Олена Бджола
Фото: заправка в Росії без пального (Getty Images)

Росія входить у жнива-2026 з гострим дефіцитом дизельного пального. Це ставить під загрозу темпи збирання врожаю та існування дрібних господарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.

Дефіцит пального вплинув на жнива у РФ

Найгостріше проблема відчувається там, де зернові дозрівають раніше:

  • у Краснодарському та Ставропольському краях,
  • Ростовській області.

Також "паливний голод" зафіксовано у:

  • Липецькій,
  • Воронезькій,
  • Тамбовській,
  • Свердловській областях,
  • Якутії,
  • Башкортостані.

Збиральна кампанія гальмує

Темпи збору врожаю відстають від 2025 року мало не втричі, - йдеться у дописі.

"Станом на 1 липня у РФ обмолочено лише 1,3-1,5 млн га проти 4,24,6 млн га на ту саму дату минулоріч. Заступник голови уряду Дмитро Патрушев публічно заперечив наявність системних проблем зі збиранням, хоча не навів жодних конкретних цифр", - заявили у розвідці.

Паливна криза накладається на скорочення посівних площ. На початок літа ярими культурами засіяли на 11,3% менше землі, ніж торік, озимими - на 7,4% менше.

Дефіцит пального зриває збір врожаю

Також на тлі проблем з пальним через удари ЗСУ існує ризик зриву оптимальних агротехнологічних строків.

"Після дозрівання зернових на збір відводиться лише 7-10 днів. Далі зерно починає осипатися, а дощі можуть узагалі не дати комбайнам вийти в поле", - зазаначили у СЗРУ.

Представники АПК Ростовської області назвали можливі втрати врожаю у 15% через зрив строків.

"Боротьба" за дизель

Продаж дизелю на російських АЗС нормують у 20-200 літрів на одного покупця. Заправити пальне в резервуари чи інші ємності не має можливості, кажуть у СЗРУ.

"Один комбайн за зміну спалює до 300 літрів солярки, тож встановлені ліміти не покривають навіть одного повного робочого дня", - додали розвідники.

У віддалених районах РФ, наприклад, у Якутії фермери змушені долати 200-300 км, щоб придбати ті самі 200 літрів пального.

Малі та середні господарства РФ без власних паливних резервів і довгострокових контрактів з НПЗ знаходяться на межі краху, - уточнили у СЗРУ.

Наслідки паливної кризи у РФ

У відомстві назвали очевидні наслідки дефіциту пального для аграрного сектору:

  • втрати врожаю,
  • погіршення якості зерна,
  • подальше падіння рентабельності дрібних виробників, для яких пальне коштує близько 20% собівартості зерна.

Які регіони схильні до найвищих ризиків у цій ситуації:

  • зі слабкою паливною інфраструктурою,
  • великими відстанями між АЗС і господарствами,
  • обмеженими можливостями зберігати запаси.

Росія переходить до "сірих" схем переробки нафтопродуктів на тлі тотального дефіциту пального. Головне управління розвідки зафіксувало реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy.

У Курській області РФ вводять цілу "систему" для того, щоб заправити авто бензином. З 15 липня почнуть діяти обмеження.

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Російська Федераціядефицит бензина