Россия входит в сбор урожая 2026 года с острым дефицитом дизельного горючего. Это ставит под угрозу темпы уборки и существование мелких хозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой назаявление Службы внешней разведки.
Острее проблема ощущается там, где зерновые созревают раньше:
Также "топливный голод" зафиксирован в:
Темпы сбора урожая отстают с 2025 года чуть ли не втрое, - говорится в сообщении.
"По состоянию на 1 июля в РФ обмолочено лишь 1,3-1,5 млн га против 4,24,6 млн га на ту же дату прошлого года. Заместитель главы правительства Дмитрий Патрушев публично отрицал наличие системных проблем с уборкой, хотя не привел никаких конкретных цифр", - заявили в разведке.
Топливный кризис накладывается на сокращение посевных площадей. К началу лета яровыми культурами засеяли на 11,3% меньше земли, чем в прошлом, озимыми - на 7,4% меньше.
Также на фоне проблем с горючим из-за ударов ВСУ существует риск срыва оптимальных агротехнологических сроков.
"После созревания зерновых на уборку отводится всего 7-10 дней. Дальше зерно начинает осыпаться, а дожди могут вообще не дать комбайнам выйти в поле", - отметили в СЗРУ.
Представители АПК Ростовской области назвали возможными потери урожая в 15% из-за срыва сроков.
Продажи дизеля на российских АЗС нормируют в 20-200 литров на одного покупателя. Заправить горючее в резервуары или другие емкости нет возможности, говорят в СЗРУ.
"Один комбайн за смену сжигает до 300 литров солярки, поэтому установленные лимиты не покрывают даже один полный рабочий день", - добавили разведчики.
В отдаленных районах РФ, например, в Якутии фермеры вынуждены преодолевать 200-300 км, чтобы приобрести те же 200 литров горючего.
Малые и средние хозяйства РФ без собственных топливных резервов и долгосрочных контрактов с НПЗ находятся на грани краха, уточнили в СЗРУ.
В ведомстве назвали очевидные последствия дефицита горючего для аграрного сектора:
Какие регионы подвержены наивысшим рискам в этой ситуации:
Россия переходит к "серым" схемам переработки нефтепродуктов на фоне тотального дефицита горючего. Главное управление разведки зафиксировало реализацию одной из таких схем через индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy.
В Курской области РФ вводят целую "систему" для того, чтобы заправить автомобиль бензином. С 15 июля начнут действовать ограничения.