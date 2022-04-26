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Началась принципиально новая фаза. ВСУ переходят на оружие НАТО, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Вторник 26 апреля 2022 21:33
Началась принципиально новая фаза. ВСУ переходят на оружие НАТО, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные Силы Украины начинают переход на оружие НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмирта Кулебу.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский смог убедить главу Белого дома Джо Байдена в том что настало время это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, к нам поедет гораздо больше" - подытожил Кулеба.

Напомним, в столице Германии - Берлине - в середине мая пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Председательствовать на ней будет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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