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Канада закупит 8 бронемашин и поставит Украине

Новина українською →
Канада, Среда 27 апреля 2022 05:29
Канада закупит 8 бронемашин и поставит Украине Фото: канадский бронеавтомобиль Senator ERV производства Roshel (roshel.ca)
Автор: Владимир Костырин

Канада заключила контракт на покупку восьми бронеавтомобилей, которые будут отправлены в Украину в качестве помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд в Twitter.

Речь идет о бронированных автомобилях, изготовленных компанией Roshel Defence Solutions, для перевозки личного состава.

"Сегодня мы сообщаем, что Канада завершила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям", - пишет глава Минобороны Канады.

Ананд также напомнила, что на прошлой неделе Канада поставила украинским военным гаубицы M777, боеприпасы к ним и оружие Carl Gustaf (бронебойные снаряды для противотанковых ружей).

"И мы продолжим оказывать всестороннюю военную помощь", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Оттава отправила в Украину четыре гаубицы M777, а всего их у Канады 37. Перед этим США отправили в Украину 18 орудий такого же типа, в ближайшее время отправят еще 72 штуки.

Гаубица M777 способна стрелять разными типами снарядов дальностью до 40 км, в том числе реактивными и с наведением по GPS.

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