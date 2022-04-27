Канада закупит 8 бронемашин и поставит Украине
Канада заключила контракт на покупку восьми бронеавтомобилей, которые будут отправлены в Украину в качестве помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд в Twitter.
Речь идет о бронированных автомобилях, изготовленных компанией Roshel Defence Solutions, для перевозки личного состава.
"Сегодня мы сообщаем, что Канада завершила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям", - пишет глава Минобороны Канады.
Ананд также напомнила, что на прошлой неделе Канада поставила украинским военным гаубицы M777, боеприпасы к ним и оружие Carl Gustaf (бронебойные снаряды для противотанковых ружей).
"И мы продолжим оказывать всестороннюю военную помощь", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Оттава отправила в Украину четыре гаубицы M777, а всего их у Канады 37. Перед этим США отправили в Украину 18 орудий такого же типа, в ближайшее время отправят еще 72 штуки.
Гаубица M777 способна стрелять разными типами снарядов дальностью до 40 км, в том числе реактивными и с наведением по GPS.
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