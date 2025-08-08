Дефіцит бюджету Росії за сім місяців склав 54 млрд доларів, - ОП

Дефіцит бюджету Росії у липні склав 13 млрд доларів. А загалом з початку року - 54 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
Як заявив керівника ОП, за січень-липень 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 54 млрд доларів - це більше за річні очікування.
Окрім цього, видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи - на 2,8%.
"Бюджет РФ сьогодні - бульбашка", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, видання The Economist повідомляло, що зростання російської економіки впало до нуля. За даними високочастотного індексу, складеного банком Goldman Sachs, річні темпи зростання ВВП впали приблизно з 5% до нуля.
Варто додати, що у липні Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель.
За даними Bloomberg, нафтові доходи Росії в липні впали на третину через зниження світових цін на сиру нафту.