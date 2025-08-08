Дефицит бюджета России за семь месяцев составил 54 млрд долларов, - ОП

Дефицит бюджета России в июле составил 13 млрд долларов. А в целом с начала года - 54 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Как заявил руководителя ОП, за январь-июль 2025 года дефицит российского бюджета достиг 54 млрд долларов - это больше годовых ожиданий.
Кроме этого, расходы выросли на 20,8% в годовом измерении, а доходы - на 2,8%.
"Бюджет РФ сегодня - пузырь", - отметил Ермак.
Напомним, издание The Economist сообщало, что рост российской экономики упал до нуля. По данным высокочастотного индекса, составленного банком Goldman Sachs, годовые темпы роста ВВП упали примерно с 5% до нуля.
Стоит добавить, что в июле Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России и снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.
По данным Bloomberg, нефтяные доходы России в июле упали на треть из-за снижения мировых цен на сырую нефть.