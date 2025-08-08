Дефицит бюджета России за семь месяцев составил 54 млрд долларов, - ОП

Проблемы бюджета РФ

Напомним, издание The Economist сообщало, что рост российской экономики упал до нуля. По данным высокочастотного индекса, составленного банком Goldman Sachs, годовые темпы роста ВВП упали примерно с 5% до нуля.

Стоит добавить, что в июле Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России и снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, нефтяные доходы России в июле упали на треть из-за снижения мировых цен на сырую нефть.