Дефіцит бюджету Росії у 2022 році став одним із найбільших в історії країни

При цьому міністр фінансів РФ Антон Силуанов на засіданні уряду зазначив, що минулого року країна-агресор перевиконала план з доходів, загальний обсяг становив майже 28 трлн рублів, що на 2,8 трлн рублів вище, ніж було заплановано.

За його словами, це було досягнуто за рахунок нафтогазових доходів завдяки вищій кон'юнктурі цін на енергоносії та зростанню ненафтогазових доходів, у тому числі зростання ПДВ внаслідок збільшення попиту у певні періоди минулого року.

У свою чергу прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив, що витрати становили понад 31 трлн рублів.

"Ми використали додаткові ресурси на цілі фінансування видатків, також збільшили й обсяги залучення коштів з фінансового ринку. В результаті чого у нас збільшився дефіцит бюджету і склав 3,3 трлн рублів, або 2,3% ВВП", - зазначив міністр.

Forbes зазначає, що річний дефіцит бюджету в 3,3 трлн рублів став одним з найбільших в історії РФ. Більше він був лише у 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу та в країні вводилися обмеження. Тоді він сягнув 4,1 трлн рублів.

Як повідомлялося раніше, британська розвідка зазначала, що держбюджет Росії на 2023 рік надто оптимістичний і не відповідає видаткам на війну.

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