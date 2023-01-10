Дефицит бюджета России в 2022 году стал одним из крупнейших в истории страны

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства отметил, что в прошлом году страна-агрессор перевыполнила план по доходам, общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем было запланировано.

По его словам, это было достигнуто за счет нефтегазовых доходов, благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители и росту ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что расходы составили свыше 31 трлн рублей.

"Мы использовали дополнительные ресурсы на цели финансирования расходов, также увеличили и объемы привлечения средств с финансового рынка. В результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП", - отметил министр.

Forbes отмечает, что годовой дефицит бюджета в 3,3 трлн рублей стал одним из крупнейших в истории РФ. Больше он был только в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и в стране вводились ограничения. Тогда он достиг 4,1 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, британская разведка отмечала, что госбюджет России на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну.

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