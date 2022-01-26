Дефицит бюджета и удар по экспорту. Эксперт оценил последствия санкций для РФ

Как рассказал изданию советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, с отключением от SWIFT прекращаются возможности для внешней торговли.

"Это почувствует и все государство, вся экономика и отдельно население - за рубежом возможности рассчитаться пластиковой картой не будет, останется только наличные", - пояснил Устенко.

По его словам, России в таком случае придется урезать дефицит, сокращать часть программ, и не военных, не силовому блоку, а в социальной сфере.

"Частный бизнес тоже не сможет выйти на внешние рынки - то есть исчезает возможность привлечения средств и нормального развития, в долгой перспективе это ударит по возможности вести программы "лояльности" населения", - добавил Устенко.