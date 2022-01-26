UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дефицит бюджета и удар по экспорту. Эксперт оценил последствия санкций для РФ

Автор: Милан Лелич

Санкции против Кремля, которые может ввести Запад, в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ. Особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Санкции за агрессию. Какую цену заплатит Россия в случае вторжения в Украину".

Как рассказал изданию советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, с отключением от SWIFT прекращаются возможности для внешней торговли.

"Это почувствует и все государство, вся экономика и отдельно население - за рубежом возможности рассчитаться пластиковой картой не будет, останется только наличные", - пояснил Устенко.

По его словам, России в таком случае придется урезать дефицит, сокращать часть программ, и не военных, не силовому блоку, а в социальной сфере.

"Частный бизнес тоже не сможет выйти на внешние рынки - то есть исчезает возможность привлечения средств и нормального развития, в долгой перспективе это ударит по возможности вести программы "лояльности" населения", - добавил Устенко.

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.

Однако Белый дом не планирует вводить превентивные санкции против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину