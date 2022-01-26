Дефіцит бюджету та удар по експорту. Експерт оцінив наслідки санкцій для РФ

Як розповів виданню радник президента України з питань економіки Олег Устенко, з відключенням від SWIFT припиняються можливості для зовнішньої торгівлі.

"Це відчує і вся держава, вся економіка і окремо населення - за кордоном можливості розрахуватися пластиковою карткою не буде, залишиться тільки готівка", - пояснив Устенко.

За його словами Росії в такому випадку доведеться урізати дефіцит, скорочувати частину програм, і не військових, не силового блоку, а в соціальній сфері.

"Приватний бізнес теж не зможе вийти на зовнішні ринки - тобто зникає можливість залучення коштів і нормального розвитку, в довгій перспективі це вдарить по можливості вести програми "лояльності" населення", - додав Устенко.