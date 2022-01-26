RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дефіцит бюджету та удар по експорту. Експерт оцінив наслідки санкцій для РФ

Автор: Мілан Лєліч

Санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ. Особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті та газу

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну".

Як розповів виданню радник президента України з питань економіки Олег Устенко, з відключенням від SWIFT припиняються можливості для зовнішньої торгівлі.

"Це відчує і вся держава, вся економіка і окремо населення - за кордоном можливості розрахуватися пластиковою карткою не буде, залишиться тільки готівка", - пояснив Устенко.

За його словами Росії в такому випадку доведеться урізати дефіцит, скорочувати частину програм, і не військових, не силового блоку, а в соціальній сфері.

"Приватний бізнес теж не зможе вийти на зовнішні ринки - тобто зникає можливість залучення коштів і нормального розвитку, в довгій перспективі це вдарить по можливості вести програми "лояльності" населення", - додав Устенко.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що США готують експортні обмеження щодо Росії.

Однак Білий дім не планує вводити превентивні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до України