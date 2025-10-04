Дефіцит бензину в Криму загрожує роботі транспорту - ЦНС
У Криму скорочують маршрути громадського транспорту через гострий дефіцит палива. Жителі стикаються з чергами й обмеженнями на поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центр національного опору (ЦНС) у мережі Telegram.
У тимчасово окупованому Криму спостерігається значний дефіцит палива, що змушує скорочувати маршрути громадського транспорту. За даними Центру національного опору (ЦНС), нестача палива сягає 56% від потреби.
Окупаційна влада видає паливо суворо за лімітом - по 20 літрів на одного споживача, водночас багато автозаправок закрито. Основний пріоритет надання палива зберігається за армією та адміністрацією.
Наслідки для жителів
Жителі регіону змушені пристосовуватися до нових умов: утворюються довгі черги на заправках, маршрути стали рідшими, а кількість поїздок обмежена. Це ускладнює пересування та ускладнює повсякденне життя населення.
Нагадуємо, що в Литві міністр культури Ігнотас Адомавічюс подав у відставку лише через тиждень після призначення. Причиною стала його нездатність дати однозначну відповідь щодо статусу Криму, що викликало критику і суспільний резонанс.
Зазначимо, що в тимчасово окупованому Криму введено нові обмеження на продаж бензину. Тепер один автовласник може придбати не більше 20 літрів палива, що посилює дефіцит і ускладнює повсякденне пересування жителів.