Дефицит бензина в Крыму угрожает работе транспорта — ЦНС

Крым, Суббота 04 октября 2025 04:04
Иллюстративное фото: дефицит бензина в Крыму угрожает работе транспорта
Автор: Никончук Анастасия

В Крыму сокращают маршруты общественного транспорта из-за острого дефицита топлива. Жители сталкиваются с очередями и ограничениями на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центр национального сопротивления (ЦНС) в сети Telegram.

Во временно оккупированном Крыму наблюдается значительный дефицит топлива, что вынуждает сокращать маршруты общественного транспорта. По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), нехватка топлива достигает 56% от потребности.

Оккупационные власти выдают топливо строго по лимиту — по 20 литров на одного потребителя, при этом многие автозаправки закрыты. Основной приоритет предоставления топлива сохраняется за армией и администрацией.

Последствия для жителей

Жители региона вынуждены приспосабливаться к новым условиям: образуются длинные очереди на заправках, маршруты стали реже, а количество поездок ограничено. Это затрудняет передвижение и усложняет повседневную жизнь населения.

Напоминаем, что в Литве министр культуры Игнотас Адомавичюс подал в отставку спустя всего неделю после назначения. Причиной стало его неспособность дать однозначный ответ о статусе Крыма, что вызвало критику и общественный резонанс.

Отметим, что во временно оккупированном Крыму введены новые ограничения на продажу бензина. Теперь один автовладелец может приобрести не более 20 литров топлива, что усугубляет дефицит и осложняет повседневное передвижение жителей.

