Defense Express пояснило, чим унікальна операція ГУР зі знищення вертольотів РФ біля Криму

У ГУР уточнили, що внаслідок успішної операції біля Криму спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою ракетних морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8 та підбили ще один.

Як зазначає Defense Express, що кількість ураженої техніки ворога говорить про те, як покращили ефективність морських дронів Magura V5, оснащених ракетами. Аналітики наголошують, що для цього потрібно було покращити усі елементи: від системи управління дронів до адаптації ракет Р-73 для використання в умовах морського середовища.

У Defense Express припускають, що російські вертольоти не просто так опинилися на шляху українських дронів. Вони могли бути залучені до патрулювання акваторії Чорного моря, що окупанти роблять постійно.

Цілком ймовірно, що загарбники розраховували, що патруль в складі трьох Ми-8 буде цілком достатнім для спроби перешкодити морським дронам, але прорахувалися.

"А це вказує заодно і на те, що оператори морських дронів переграли ворога і на рівні тактичної підготовки, і це своєю чергою дало можливість повною мірою розкрити ті технічні вдосконалення, які були проведені на ракетному варіанті морських дронів Magura V5", - додають аналітики.