Defense Express объяснило, чем уникальна операция ГУР по уничтожению вертолетов РФ возле Крыма

Бойцы ГУР Минобороны на днях с морских дронов уничтожили российские вертолеты возле Крыма. Это событие уникально и стало первой подобной операцией в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
В ГУР уточнили, что в результате успешной операции возле Крыма спецназовцы подразделения Group 13 с помощью ракетных морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8 и подбили еще один.
Как отмечает Defense Express, количество пораженной техники врага говорит о том, как улучшили эффективность морских дронов Magura V5, оснащенных ракетами. Аналитики отмечают, что для этого нужно было улучшить все элементы: от системы управления дронов до адаптации ракет Р-73 для использования в условиях морской среды.
В Defense Express предполагают, что российские вертолеты не просто так оказались на пути украинских дронов. Они могли быть привлечены к патрулированию акватории Черного моря, что оккупанты делают постоянно.
Вполне вероятно, что захватчики рассчитывали, что патруль в составе трех Ми-8 будет вполне достаточным для попытки помешать морским дронам, но просчитались.
"А это указывает заодно и на то, что операторы морских дронов переиграли врага и на уровне тактической подготовки, и это в свою очередь дало возможность в полной мере раскрыть те технические усовершенствования, которые были проведены на ракетном варианте морских дронов Magura V5", - добавляют аналитики.
Ранее РБК-Украина сообщало, что спецназовцы спецподразделения ГУР Group 13 провели уникальную операцию вблизи мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.
Воины поразили воздушную цель из морских дронов Magura V5, оборудованных ракетами. Это первый подобный случай в мире.
Сначала украинская разведка сообщала, что был уничтожен один вертолет Ми-8, еще один - подбит, он смог вернуться на аэродром.
Однако позже ГУР уточнило, что во время операции было уничтожено два вертолета Ми-8 вместе с экипажами. Еще один российский вертолет подбили.
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