Вибили ворога з позицій. Сирський показав відео зі штурму на Бахмутському напрямку

Українські воїни здійснили успішний штурм на Бахмутському напрямку, під час якого вибили ворога з його позицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Як розповів командувач Сухопутних військ, на відео можна побачити роботу 3-ї окремої штурмової бригади.

Під час штурму наші воїни проявили мужність та майстерність. Завдяки їх роботі вдалось вибити російських окупантів з їх позицій та закріпитись на вигідних рубежах.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку?

Згідно з даними Інституту вивчення війни, нашим воїнам вдалося перехопити тактичну ініціативу під Бахмутом.

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, українські військові продовжують просуватись на флангах під містом. Звільнення територій не дається легко, а окупанти тим часом намагаються повернути втрачені позиції.

"З одного боку це здається невелика відстань (просування наших воїнів, - ред.). Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км", - сказала Маляр.

Щодо самої ситуації в місті, наразі бої там точаться на південно-західній частині. ЗСУ контролюють цю частину Бахмуту.

Коментуючи регулярні заяви Росії про "повний контроль" над Бахмутом, Маляр відзначила, що ворог вдається до звичної для нього тактики - видавати бажане за дійсне.

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт - видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", - заявила Маляр.