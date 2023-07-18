DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку
Сили оборони України продовжують успішно просуватися на Бахмутському напрямку. Тим часом російські окупанти мають успіх на Сватівській ділянці фронту, запеклі бої не припиняються.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені інтерактивні карти DeepState.
Ситуація на фронтах
На Сватівському відрізку фронту у військ РФ зафіксовано успіх на південь від Масютівки. Також окупанти продовжують тиск у бік Куп'янська. Ворожі штурми на Новоселівське не припиняються.
Як зазначають експерти DeepState на каналі в Telegram, біля Масютівки противник має багато артилерії та "безлімітну підписку на зеків-шойгістів", які вимотують військових ЗСУ перед ударом ворожого спецназу.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
За даними карти, внаслідок важких боїв на захід від Кармазинівки у противника з'явилася посадка-плацдарм.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
У Серебрянському лісництві також ситуація складна, точаться важкі бої.
Аналітики також інформують, що інтервенти зосереджують резерви біля Торського для подальших штурмових дій.
На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки, а також біля Оріхово-Василівки. Військові ЗСУ мають частковий успіх.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
На південь від Бахмута українська артилерія також продовжує здобувати успіхи/
На Авдіївській ділянці фронту змін не зафіксовано. У цьому районі війська РФ кілька днів тому активно намагалися просунутися.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
На Бердянському напрямку війська ЗСУ покращили становище у районі н.п. Приютне та Малинівка.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
На Запорізькому відрізку фронту також Сили оборони мають просування у районі н.п. Кам'янське.
Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)
На Таврійській ділянці - без змін.
На решті напрямів ситуація також без змін.
Обстановка на Бахмутському напрямі
Раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр зазначила 17 липня, що на тлі успішного просування ЗСУ в районі Бахмута війська РФ активізувалися на Куп'янському напрямку, намагаючись таким чином відвернути увагу Сил оборони.
Також вона розповіла, що на Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії. Так, за минулий тиждень у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту в цьому районі було звільнено територію 7 кв.км, а за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв.км.
У Міноборони додали, що на Куп'янському напрямі війська РФ активно настають з кінця минулого тижня, проте Сили оборони чинять загарбникам потужний опір.
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