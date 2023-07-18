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DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

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Вівторок 18 липня 2023 05:39
DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України продовжують успішно просуватися на Бахмутському напрямку. Тим часом російські окупанти мають успіх на Сватівській ділянці фронту, запеклі бої не припиняються.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені інтерактивні карти DeepState.

Ситуація на фронтах

На Сватівському відрізку фронту у військ РФ зафіксовано успіх на південь від Масютівки. Також окупанти продовжують тиск у бік Куп'янська. Ворожі штурми на Новоселівське не припиняються.

Як зазначають експерти DeepState на каналі в Telegram, біля Масютівки противник має багато артилерії та "безлімітну підписку на зеків-шойгістів", які вимотують військових ЗСУ перед ударом ворожого спецназу.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

За даними карти, внаслідок важких боїв на захід від Кармазинівки у противника з'явилася посадка-плацдарм.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

У Серебрянському лісництві також ситуація складна, точаться важкі бої.

Аналітики також інформують, що інтервенти зосереджують резерви біля Торського для подальших штурмових дій.

На Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки, а також біля Оріхово-Василівки. Військові ЗСУ мають частковий успіх.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На південь від Бахмута українська артилерія також продовжує здобувати успіхи/

На Авдіївській ділянці фронту змін не зафіксовано. У цьому районі війська РФ кілька днів тому активно намагалися просунутися.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бердянському напрямку війська ЗСУ покращили становище у районі н.п. Приютне та Малинівка.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Запорізькому відрізку фронту також Сили оборони мають просування у районі н.п. Кам'янське.

DeepState: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти мають успіх на Сватівському напрямку

Карта бойових дій (фото: скрін deepstatemap.live)

На Таврійській ділянці - без змін.

На решті напрямів ситуація також без змін.

Обстановка на Бахмутському напрямі

Раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр зазначила 17 липня, що на тлі успішного просування ЗСУ в районі Бахмута війська РФ активізувалися на Куп'янському напрямку, намагаючись таким чином відвернути увагу Сил оборони.

Також вона розповіла, що на Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії. Так, за минулий тиждень у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту в цьому районі було звільнено територію 7 кв.км, а за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв.км.

У Міноборони додали, що на Куп'янському напрямі війська РФ активно настають з кінця минулого тижня, проте Сили оборони чинять загарбникам потужний опір.

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