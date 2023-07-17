Маляр: РФ рушила на відволікаючий Куп'янський напрямок через просування ЗСУ під Бахмутом

На тлі успішного просування Сил оборони України в районі Бахмута російські окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку з метою відвернути увагу ЗСУ. Інтервенти використовують таку тактику не вперше, при цьому безуспішно.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

Вона наголосила, що війська РФ наступають на сході України із січня.

"На 4 напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський, Бахмутський. Залежно від оперативної обстановки час від часу починає рух на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському", - йдеться у публікації.

Заступниця голови Міноборони пояснила, чому це відбувається.

Річ у тім, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди", - розповіла Маляр.

Аналогічна ситуація відбувається і зараз. Так, російські загарбники "запанікували від нашого наступу на Бахмутському напрямку", каже вона.

Так, бійці ЗСУ змогли зайняти майже всі панівні висоти, і просування наших військ у цьому районі "хоч і поступове, але щоденне".

"Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра додала, що штаби ЗСУ "працюють 24/7 і оперативно реагують на ситуацію", а українські воїни мужньо долають ці обставини та знищують ворога.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла 17 липня, що на Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії.

Так, на південному фланзі навколо Бахмута протягом минулого тижня ЗСУ щодня просувалися. І за минулий тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку Силами оборони було звільнено територію 7 кв.км.

Як уточнила Маляр, за час настання на цьому напрямі звільнена площа становить 31 кв.км.

Тим часом на Куп'янському напрямку війська РФ активно настає з кінця минулого тижня, проте ЗСУ надають загарбникам потужного опору, тривають гарячі бої.