DeepState: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты имеют успех на Сватовском направлении
Силы обороны Украины продолжают успешно продвигаться на Бахмутском направлении. Тем временем российские оккупанты имеют успех на Сватовском участке фронта, ожесточенные бои не прекращаются.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные интерактивные карты DeepState.
Ситуация на фронтах
На Сватовском отрезке фронта у войск РФ зафиксирован успех к югу от Масютовки. Также оккупанты продолжают давление в сторону Купянска. Вражеские штурмы на Новоселовское не прекращаются.
Как отмечают эксперты DeepState на канале в Telegram, около Масютовки противник имеет много артиллерии и "безлимитную подписку на зеков-шойгистов", которые изматывают военных ВСУ перед ударом вражеского спецназа.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
По данным карты, в результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
В Серебрянском лесничестве также ситуация сложная, идут тяжелые бои.
Аналитики также информируют, что интервенты сосредотачивают резервы возле Торского для дальнейших штурмовых действий.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещиевки, а также возле Орехово-Васильевки. Военные ВСУ имеют частичный успех.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
Южнее Бахмута украинская артиллерия также продолжает преуспевать.
На Авдеевском участке фронта изменения не зафиксированы. В этом районе войска РФ несколько дней назад активно пытались продвинуться.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Бердянском направлении войска ВСУ улучшили положение в районе н.п. Приютное и Малиновка.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Запорожском отрезке фронта также Силы обороны имеют продвижение в районе н.п. Каменское.
Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)
На Таврическом участке - без изменений.
На остальных направлениях ситуация также без изменений.
Обстановка на Бахмутском направлении
Ранее замглавы Минобороны Анна Маляр отметила 17 июля, что на фоне успешного продвижения ВСУ в районе Бахмута, войска РФ активизировались на Купянском направлении, пытаясь таким образом отвлечь внимание Сил обороны.
Также она рассказала, что на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. Так, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта в этом районе была освобождена территория 7 кв.км, а за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.
В Минобороны добавили, что на Купянском направлении войска РФ активно наступает с конца прошлой недели, однако Силы обороны оказывают захватчикам мощное сопротивление.
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