DeepState заявив про прорив РФ біля Добропілля: у ЗСУ пояснили реальну ситуацію

Що кажуть у DeepState

За даними аналітиків, противник за допомогою переважаючої кількості піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Там окупанти проводять накопичення сил для подальшого наступу.. Також з Кучеревого Яру росіяни проникли Веселе. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків окупантів.

Окрім цього ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.



"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили", - зазначили в DeepState.

Зазначається, що ворог обходить район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови, важких інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) з інженерними загородженнями та спорудженими позиціями, що може привести до падіння Добропілля.

"Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки… сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території... З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - резюмують у DeepState.

Що кажуть в ОСУВ "Дніпро"

Українські військові зазначають, що противник, постійно змінює прийоми і способи застосування військ. А також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказано у повідомленні.

Наразі ситуація на даному участку фронту є та залишається складною, і бої в цьому регіоні - найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.

"Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", - зазначають в ОСУВ.