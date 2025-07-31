DeepState позначив Кам'янське на Запоріжжі, як окуповане: що кажуть ЗСУ

Заява DeepState

Сьогодні, 31 липня, аналітики проєкту повідомили про окупацію населеного пункту Кам’янське у Василівському районі Запорізької області.

Відповідну зміну було внесено на їхній інтерактивній мапі бойових дій, де селище позначили як тимчасово захоплене російськими військами.

Офіційна заява Сил оборони

"Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні військових.

У Силах оборони зазначили, що насправді ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення.

"Воїни Збройних Сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування", - додали військові.

Також вони закликали довіряти лише офіційним джерелам, адже динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати українській дух.