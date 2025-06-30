DeepState повідомляє про "сіру" зону на Дніпропетровщині: що відбувається насправді

Інформація DeepState

Аналітики DeepState оновили свою інтерактивну карту. Зокрема, у Дніпропетровській області в районі села Дачне з'явилася "сіра" зона.

Фото: "сіра" зона на Дніпропетровщині (скріншот)

Це може означати, що там тривають бої і ця ділянка території не перебуває під контролем однієї зі сторін.

Реакція Коваленка

Керівник ЦПД зазначив, що на територію Дніпропетровської області росіяни не проривалися.

"Бої йдуть поблизу адмінкордону. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", - додав він.

Реакція ЗСУ

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному" також підтвердив, що прориву окупантів на територію Дніпропетровської області не було.

"Йдуть дуже активні бої в селах, які розташовані біля адмінкордону області. Та ж Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - розповів він.

При цьому пресофіцерка 3 бригади Нацгвардії "Спартан", що обороняється на Покровському напрямку, у коментарі "Суспільному" спростувала чутки про прорив окупантів на Дніпропетровщину.

Не підтверджують прорив окупантів і в 33 окремій механізованій бригаді.