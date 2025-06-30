DeepState сообщает о "серой" зоне на Днепропетровщине: что происходит на самом деле

Информация DeepState

Аналитики DeepState обновили свою интерактивную карту. В частности, в Днепропетровской области в районе села Дачное появилась "серая" зона.

Фото: "серая" зона на Днепропетровщине (скриншот)

Это может значить, что там идут бои и этот участок территории не находится под контролем одной из сторон.

Реакция Коваленко

Руководитель ЦПД отметил, что на территорию Днепропетровской области россияне не прорывались.

"Бои идут вблизи админграницы. Также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - добавил он.

Реакция ВСУ

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Суспільне" также подтвердил, что прорыва оккупантов на территорию Днепропетровской области не было.

"Идут очень активные бои в селах, которые расположены возле админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - рассказал он.

При этом пресс-офицер 3 бригады Нацгвардии "Спартан", которая обороняется на Покровском направлении, в комментарии "Суспільне" также опровергла слухи о прорыве оккупантов на Днепропетровщину.

Не подтверждают прорыв оккупантов и в 33 отдельной механизированной бригаде.