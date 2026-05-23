DeepState оголосив Покровськ окупованим: військові прокоментували ситуацію в місті

Що каже DeepState

Роман Погорілий вважає утримання Покровська безглуздим і надто дорогим за людськими втратами. На його думку, командування помиляється, наполягаючи на обороні міста за будь-яку ціну.

Він нагадав про невдалу спробу 425-го батальйону зайти в місто - операцію, яка коштувала людей і техніки, але не дала результату.

"Збережімо життя людей і працюймо по-іншому. Чомусь у вищому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ через якусь інформаційну війну. Але дії показують інше", - зазначив Погорілий.

Що кажуть військові

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ заяви про повну окупацію відкидають. Старший офіцер відділу комунікацій лейтенант Сергій Лефтер підтвердив: оборонна операція в Покровську триває, підрозділи утримують позиції на північних околицях.

Офіцер 25-ї повітрянодесантної бригади додав, що бійці залишаються в зоні зв'язку, передають інформацію про противника і ведуть вогонь.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо і годуємо", - сказав він.