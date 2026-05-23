DeepState объявил Покровск оккупированным: военные прокомментировали ситуацию в городе

Что говорит DeepState

Роман Погорелый считает удержание Покровска бессмысленным и слишком дорогим по человеческим потерям. По его мнению, командование ошибается, настаивая на обороне города любой ценой.

Он напомнил о неудачной попытке 425-го батальона зайти в город - операцию, которая стоила людей и техники, но не дала результата.

"Давайте сохраним жизни людей и будем работать по-другому. Почему-то в высшем командовании считают, что это неправильно. Надо до последнего держать Покровск из-за какой-то информационной войны. Но действия показывают другое", - отметил Погорелый.

Что говорят военные

В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ заявления о полной оккупации отвергают. Старший офицер отдела коммуникаций лейтенант Сергей Лефтер подтвердил: оборонительная операция в Покровске продолжается, подразделения удерживают позиции на северных окраинах.

Офицер 25-й воздушно-десантной бригады добавил, что бойцы остаются в зоне связи, передают информацию о противнике и ведут огонь.

"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим и кормим", - сказал он.