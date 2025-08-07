До дедлайну три тижні. Як повернутись із СЗЧ без покарання: відеоінструкція

Повернення із СЗЧ

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкрив шлях для повернення військових, які самовільно залишили службу.

Вони можуть добровільно повернутися без перешкод: контракт поновлюється, а також відновлюються виплати, забезпечення та пільги. Навіть наявність відкритих справ не заважає продовженню служби.

Для повернення військовий має:

прибути до своєї частини,

або звернутися до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції,

або звернутися до однієї з визначених військових частин чи рот резерву НГУ.

Можливий також варіант повернення через застосунок "Армія+", отримавши згоду командира і звернувшись до суду для звільнення від відповідальності.

У квітні 2025 року Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення після СЗЧ до кінця серпня цього року. Повернутися можуть ті, хто залишив військову частину до 10 травня 2025 року.