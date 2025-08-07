RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция

Иллюстративное фото: вернуться из СЗЧ можно будет еще несколько недель (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине заканчивается срок упрощенного возвращения после первого самовольного оставления части (СЗЧ) для военных. Вернуться будет можно до 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Упрощенный алгоритм будет работать еще три недели. Он дает возможность военным, совершившим СЗЧ, вернуться на службу в воинскую часть в упрощенном порядке - без открытия и закрытия уголовного производства.

Также военному при возвращении возобновляются все виды обеспечения - денежного, продовольственного, вещевого и другого. В Сухопутных войсках даже разработали видеоинструкцию о том, как работает механизм возвращения.

 

Возвращение из СЗЧ

Напомним, что в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу.

Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.

Для возвращения военный должен:

  • прибыть в свою часть,
  • или обратиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка, Нацполиции,
  • или обратиться в одну из определенных воинских частей или рот резерва НГУ.

Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.

В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года. Вернуться могут те, кто оставил воинскую часть до 10 мая 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины