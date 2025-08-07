До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция

В Украине заканчивается срок упрощенного возвращения после первого самовольного оставления части (СЗЧ) для военных. Вернуться будет можно до 30 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Упрощенный алгоритм будет работать еще три недели. Он дает возможность военным, совершившим СЗЧ, вернуться на службу в воинскую часть в упрощенном порядке - без открытия и закрытия уголовного производства.
Также военному при возвращении возобновляются все виды обеспечения - денежного, продовольственного, вещевого и другого. В Сухопутных войсках даже разработали видеоинструкцию о том, как работает механизм возвращения.
Напомним, что в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу.
Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.
Для возвращения военный должен:
Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.
В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года. Вернуться могут те, кто оставил воинскую часть до 10 мая 2025 года.