До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция

Возвращение из СЗЧ

Напомним, что в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу.

Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.

Для возвращения военный должен:

прибыть в свою часть,

или обратиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка, Нацполиции,

или обратиться в одну из определенных воинских частей или рот резерва НГУ.

Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.

В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года. Вернуться могут те, кто оставил воинскую часть до 10 мая 2025 года.