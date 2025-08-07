До дедлайну три тижні. Як повернутись із СЗЧ без покарання: відеоінструкція

Ілюстративне фото: повернутися з СЗЧ можна буде ще кілька тижнів (Getty Images)

В Україні закінчується термін спрощеного повернення після першого самовільного залишення частини (СЗЧ) для військових. Повернутися буде можна до 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України.

Спрощений алгоритм буде працювати ще три тижні. Він дає можливість військовим, які вчинили СЗЧ, повернутися на службу до військової частини в спрощеному порядку - без відкриття та закриття кримінального провадження. Також військовому при поверненні поновлюються усі види забезпечення - грошового, продовольчого, речового та іншого. В Сухопутних військах навіть розробили відеоінструкцію про те, як працює механізм повернення.