До дедлайну три тижні. Як повернутись із СЗЧ без покарання: відеоінструкція

Україна, Четвер 07 серпня 2025 21:25
До дедлайну три тижні. Як повернутись із СЗЧ без покарання: відеоінструкція Ілюстративне фото: повернутися з СЗЧ можна буде ще кілька тижнів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні закінчується термін спрощеного повернення після першого самовільного залишення частини (СЗЧ) для військових. Повернутися буде можна до 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України.

Спрощений алгоритм буде працювати ще три тижні. Він дає можливість військовим, які вчинили СЗЧ, повернутися на службу до військової частини в спрощеному порядку - без відкриття та закриття кримінального провадження.

Також військовому при поверненні поновлюються усі види забезпечення - грошового, продовольчого, речового та іншого. В Сухопутних військах навіть розробили відеоінструкцію про те, як працює механізм повернення.

Повернення із СЗЧ

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкрив шлях для повернення військових, які самовільно залишили службу.

Вони можуть добровільно повернутися без перешкод: контракт поновлюється, а також відновлюються виплати, забезпечення та пільги. Навіть наявність відкритих справ не заважає продовженню служби.

Для повернення військовий має:

  • прибути до своєї частини,
  • або звернутися до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції,
  • або звернутися до однієї з визначених військових частин чи рот резерву НГУ.

Можливий також варіант повернення через застосунок "Армія+", отримавши згоду командира і звернувшись до суду для звільнення від відповідальності.

У квітні 2025 року Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення після СЗЧ до кінця серпня цього року. Повернутися можуть ті, хто залишив військову частину до 10 травня 2025 року.

