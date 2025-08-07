ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция

Украина, Четверг 07 августа 2025 21:25
UA EN RU
До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция Иллюстративное фото: вернуться из СЗЧ можно будет еще несколько недель (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине заканчивается срок упрощенного возвращения после первого самовольного оставления части (СЗЧ) для военных. Вернуться будет можно до 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Упрощенный алгоритм будет работать еще три недели. Он дает возможность военным, совершившим СЗЧ, вернуться на службу в воинскую часть в упрощенном порядке - без открытия и закрытия уголовного производства.

Также военному при возвращении возобновляются все виды обеспечения - денежного, продовольственного, вещевого и другого. В Сухопутных войсках даже разработали видеоинструкцию о том, как работает механизм возвращения.

Возвращение из СЗЧ

Напомним, что в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу.

Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.

Для возвращения военный должен:

  • прибыть в свою часть,
  • или обратиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка, Нацполиции,
  • или обратиться в одну из определенных воинских частей или рот резерва НГУ.

Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.

В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года. Вернуться могут те, кто оставил воинскую часть до 10 мая 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики