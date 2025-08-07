До дедлайна три недели. Как вернуться из СЗЧ без наказания: видеоинструкция

Иллюстративное фото: вернуться из СЗЧ можно будет еще несколько недель (Getty Images)

В Украине заканчивается срок упрощенного возвращения после первого самовольного оставления части (СЗЧ) для военных. Вернуться будет можно до 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Упрощенный алгоритм будет работать еще три недели. Он дает возможность военным, совершившим СЗЧ, вернуться на службу в воинскую часть в упрощенном порядке - без открытия и закрытия уголовного производства. Также военному при возвращении возобновляются все виды обеспечения - денежного, продовольственного, вещевого и другого. В Сухопутных войсках даже разработали видеоинструкцию о том, как работает механизм возвращения.