Дедалі більше лідерів Демократичної партії хочуть, щоб Байден знявся з виборів, - CNN

CNN поспілкувався з більш ніж двома десятками діючих і колишніх чиновників від Демократичної партії, а також донорами та давніми союзниками президента Джо Байдена. Багато хто з цих людей каже, що президент повинен залишити свою передвиборчу кампанію. На думку деяких з них, він повинен оголосити про це на поточному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Демократичний представник від Техасу Ллойд Доггетт був першим, хто порушив ряди .

«Я представляю серце виборчого округу, який колись представляв Ліндон Джонсон. За зовсім інших обставин він прийняв болісне рішення піти. Президент Байден повинен зробити те саме», – сказав Доггетт у своїй заяві.

«Існує велика і зростаюча група демократів Палати представників, стурбованих кандидатурою президента, що представляють широку групу фракцій. Ми глибоко стурбовані його траєкторією та його здатністю перемагати. Ми хочемо дати йому можливість прийняти рішення [відступити], але ми будемо дедалі голосніше висловлювати наші занепокоєння, якщо він цього не зробить», — сказав CNN інший депутат-демократ Палати представників на умовах анонімності.

Очікується, що Байден зустрінеться в середу з губернаторами-демократами та лідерами Конгресу, повідомив Білий дім у вівторок. Це оголошення було зроблено після того, як CNN повідомило, що деякі губернатори висловили занепокоєння щодо ефективності президентських дебатів. Губернатори, як повідомило одне джерело, були стурбовані тим, щоб оприлюднити свої занепокоєння через побоювання, що це призведе до подальших насмішок над Байденом.

Діючі і колишні чиновники від Демократичної партії, з якими поспілкувався телеканал, сказали, що відклали звернення безпосередньо до Байдена, сподіваючись, що він прийме рішення сам, але терпіння закінчилося.