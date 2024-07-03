Все больше лидеров Демократической партии хотят, чтобы Байден снялся с выборов, - CNN

CNN пообщался с более чем двумя десятками действующих и бывших чиновников от Демократической партии, а также донорами и давними союзниками президента Джо Байдена. Многие из этих людей говорят, что президент должен покинуть свою предвыборную кампанию. По мнению некоторых из них он должен объявить об этом на текущей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Демократический представитель от Техаса Ллойд Доггетт был первым, кто нарушил ряды.

«Я представляю сердце избирательного округа, который когда-то представлял Линдон Джонсон. При совсем других обстоятельствах он принял болезненное решение уйти. Президент Байден должен сделать то же самое», – сказал Доггетт в своем заявлении.

«Существует большая и растущая группа демократов Палаты представителей, озабоченных кандидатурой президента, представляющих широкую группу фракций. Мы глубоко обеспокоены его траекторией и способностью побеждать. Мы хотим дать ему возможность принять решение [отступить], но мы будем громче выражать наши беспокойства, если он этого не сделает», — сказал CNN другой депутат-демократ Палаты представителей на условиях анонимности.

Ожидается, что Байден встретится с губернаторами-демократами и лидерами Конгресса, сообщил Белый дом во вторник. Это объявление было сделано после того, как CNN сообщило, что некоторые губернаторы выразили обеспокоенность по поводу эффективности президентских дебатов. Губернаторы, как сообщил один источник, были озабочены тем, чтобы обнародовать свою обеспокоенность из-за опасений, что это приведет к дальнейшим насмешкам над Байденом.

Действующие и бывшие чиновники от Демократической партии, с которыми пообщался телеканал, сказали, что отложили обращение непосредственно в Байден, надеясь, что он примет решение сам, но терпение закончилось.