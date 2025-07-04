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Дебютанта УПЛ оштрафовали на 400 тысяч: стартует ли клуб в УПЛ?

Пятница 04 июля 2025 19:56
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Дебютанта УПЛ оштрафовали на 400 тысяч: стартует ли клуб в УПЛ? Игрок СК "Полтава" (фото: facebook.com/SCPoltava)
Автор: Екатерина Урсатий

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оштрафовать футбольный клуб СК "Полтава" на значительную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал BurBuzz.

Новичка УПЛ оштрафовали

Дисциплинарные органы ассоциации доказали, что клуб провел махинации во время прохождения аттестации для участия в УПЛ.

КДК УАФ установил, что полтавский коллектив подавал ложные данные, чтобы получить разрешение для участия в высший дивизион.

"Следствием этого стал финансовый штраф, который взыщут с дебютанта элитного дивизиона. Насколько мне известно, речь идет о 400 тыс. грн. Собственно, таков вердикт КДК УАФ", - рассказал Бурбас

Что произошло?

Во время аттестационной процедуры СК "Полтава" задекларировал, что будет проводить домашние поединки на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве.

Эта информация вызвала возмущение у руководства "Ворсклы", которое сразу же заявило о ее ложности.

Впоследствии полтавский клуб решил вопрос с домашней ареной и теперь будет проводить игры на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

Однако, согласно новой информации, проблематика заключается в том, что новичок УПЛ заявил инфраструктуру, которой не имеет права пользоваться.

Кроме того, "Полтава" задекларировала сотрудничество с женской командой "Атекс", которая до сих пор имеет действующий договор с "Черноморцем".

Что известно о СК "Полтава"

  • Клуб основали весной 2011 года.
  • Команда начала свой путь с областных соревнований.
  • В 2021 году "Полтава" получила профессиональный статус и дебютировала во Второй лиге.
  • В сезоне 2022/23 клуб воспользовался форс-мажорными обстоятельствами, чтобы без борьбы перейти в Первую лигу.
  • Клуб получил право выступать в УПЛ после успешного сезона в Первой лиге.

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