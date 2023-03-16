Деблокада портів дала б Україні 20 млрд доларів, - "Метінвест"

Розблокування експорту через морські порти дало б Україні $20 мільярдів – це більше, ніж нам дають США або Євросоюз. Тому цим питанням потрібно займатися системно, і виносити його на зустрічі в ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову офісу СЕО групи Метінвест Олександра Водовіза на "Саміті експортерів".
"Зараз Мінфін залучив $100-500 мільйонів зовнішнього фінансування - і це велика подія. Але відкриття портів для всіх видів продукції дасть $20 мільярдів за самими скромними оцінками. Тобто, це більше, чим дають нам США і Євросоюз. Чи вартує ця сума зусиль? Напевно, що так. Але чомусь у нас вирішення цього питання не в пріоритеті. Чому його не ставлять на зустрічах в ООН? Ми продовжуємо збирати крихти зі столу, але не бачимо великого пирога, яким потрібно зайнятися", - наголосив Водовіз.
Нагадаємо, раніше представники бізнесу звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти.
Раніше директори трьох морських портів закликали президента Володимира Зеленського поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію.
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