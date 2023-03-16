RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деблокада портов дала бы Украине 20 млрд долларов, - "Метинвест"

Фото: глава офиса СЕО группы "Метинвест" Александр Водовиз (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка экспорта через морские порты дала бы Украине $20 миллиардов - это больше, чем нам дают США или Евросоюз. Поэтому этим вопросом нужно заниматься системно и выносить его на встречи в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу офиса СЕО группы Метинвест Александра Водовиза на "Саммите экспортеров".

"Сейчас Минфин привлек $100-500 миллионов внешнего финансирования - и это большое событие. Но открытие портов для всех видов продукции даст $20 миллиардов по самым скромным оценкам. То есть это больше, чем дают нам США и Евросоюз. Стоит ли эта сумма усилий? Наверняка, что да. Но почему-то у нас решение этого вопроса не в приоритете. Почему его не ставят на встречах в ООН? Мы продолжаем собирать крошки со стола, но не видим большого пирога, которым нужно заняться", - подчеркнул Водовиз.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе и разблокировать украинские порты.

Ранее директора трех морских портов призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест