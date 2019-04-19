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На дебаты пришли 22 тысячи человек

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 19:29
На дебаты пришли 22 тысячи человек
Фото: ситуация НА НСК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ситуация на "Олимпийском" спокойная и контролируемая

Сегодня 19 апреля по состоянию на 19:00 на дебаты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая, заявили в полиции.

Ожидалось, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.

Напомним, из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" сегодня, 19 апреля, на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация. По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, в настоящее время полиция работает над решением этой ситуации.

Отметим, Петр Порошенко во время дебатов перешел на сцену Владимира Зеленского. План дебатов предусматривал выступление кандидатов на разных сценах.

Ранее полиция Киева призывала штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский".

 

 

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