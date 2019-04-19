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На дебати прийшли 22 тисячі осіб

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 19:29
На дебати прийшли 22 тисячі осіб
Фото: ситуація НА НСК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ситуація на "Олімпійському" спокійна та контрольована

Сьогодні 19 квітня за станом на 19:00 на дебати на НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі українців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Станом на 19:00 у масових заходах на НСК "Олімпійський" приймає участь 22 тис. чоловік. Ситуація спокійна і контрольована, заявили в поліції.

Очікувалося, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч чоловік.

Нагадаємо, через дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, на в'їзді в Київ спостерігається складна транспортна ситуація. За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, в даний час поліція працює над вирішенням цієї ситуації.

Зазначимо, Петро Порошенко під час дебатів перейшов на сцену Володимира Зеленського. План дебатів передбачав виступ кандидатів на різних сценах.

Раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".

 

 

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