Дебаты Порошенко и Зеленского покажут на российском ТВ

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля будут транслировать, в том числе, российские телеканалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что транслировать дебаты Порошенко и Зеленского намерены телеканал "Россия 24", Russia Today, а также "Дождь". Также уточняется, трансляция будет идти с переводом на русский язык.

Кроме того, исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева отметила, что на телеканале в пятницу будет большой специальный эфир и прямая трансляция дебатов с переводом.

Напомним, ранее сообщалось, что на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников Порошенко и Зеленского будут размещать в разных секторах. Правоохранительные органы готовы к предотвращению любых попыток дестабилизации.

Ранее также стало известно, что за эфир дебатов на "Олимпийском" будет отвечать "Суспільне". В то же время штабы кандидатов еще не определились по поводу модератора, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции и, соответственно, компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.