Дебати Порошенка і Зеленського покажуть на російському ТБ

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня будуть транслювати, в тому числі, російські телеканали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що транслювати дебати Порошенка і Зеленського мають намір телеканал "Росія 24", Russia Today, а також "Дождь". Також уточнюється, трансляція буде йти з перекладом на російську мову.

Крім того, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва зазначила, що на телеканалі в п'ятницю буде великий спеціальний ефір і пряма трансляція дебатів з перекладом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дебатах на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників Порошенка і Зеленського будуть розміщувати в різних секторах. Правоохоронні органи готові до запобігання будь-яких спроб дестабілізації.

Раніше також стало відомо, що за ефір дебатів на "Олімпійському" буде відповідати "Суспільне". У той же час штаби кандидатів ще не визначилися з приводу модератора, а також не домовилися про технічне забезпечення трансляції і, відповідно, компанію, яка роздасть сигнал всім охочим ЗМІ.