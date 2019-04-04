ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дебати між кандидатами в президенти підтримують більше 70% українців

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 16:01
Дебати між кандидатами в президенти підтримують більше 70% українців
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Більшість українців дивитимуться дебати, якщо вони відбудуться

Три чверті (73,5%) українців вважають, що кандидати, які виходять до другого туру президентських виборів, повинні брати участь у публічних дебатах між собою: 44% - обов’язково і ще 30% - бажано. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня.

За даними опитування, лише 18% вважають, що такі дебати не потрібні.

У разі, якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% громадян  дивитимуться їх у будь-якому разі і ще 31% - якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року Загалом було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, перший тур виборів президента України відбувся 31 березня 2019 року. За результатами підрахунку 100% протоколів, до другого туру виходять Володимир Зеленський, який отримав 30,24% голосів, і Петро Порошенко - 15,95%. Другий тур повинен відбутися 21 квітня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увечері 3 квітня запропонував Петру Порошенку провести дебати перед другим туром на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Вночі 4 квітня Порошенко заявив, що згідно із законом дебати повинно проводити "Суспільне" телебачення, але він згоден на пропозицію опонента. "Але стадіон, так стадіон", - сказав він.

Порошенко хоче викупити половину стадіону для дебатів своїм прихильникам ЦВК оголосить офіційну позицію щодо дебатів Зеленського та Порошенка
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Володимир ЗеленськийПорошенко Петродебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся