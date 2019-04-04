Дебати між кандидатами в президенти підтримують більше 70% українців

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Більшість українців дивитимуться дебати, якщо вони відбудуться

Три чверті (73,5%) українців вважають, що кандидати, які виходять до другого туру президентських виборів, повинні брати участь у публічних дебатах між собою: 44% - обов’язково і ще 30% - бажано. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня.

За даними опитування, лише 18% вважають, що такі дебати не потрібні.

У разі, якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% громадян дивитимуться їх у будь-якому разі і ще 31% - якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року Загалом було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, перший тур виборів президента України відбувся 31 березня 2019 року. За результатами підрахунку 100% протоколів, до другого туру виходять Володимир Зеленський, який отримав 30,24% голосів, і Петро Порошенко - 15,95%. Другий тур повинен відбутися 21 квітня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увечері 3 квітня запропонував Петру Порошенку провести дебати перед другим туром на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Вночі 4 квітня Порошенко заявив, що згідно із законом дебати повинно проводити "Суспільне" телебачення, але він згоден на пропозицію опонента. "Але стадіон, так стадіон", - сказав він.