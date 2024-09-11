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Дебаты Трампа и Харрис: опрос CNN определил победителя

Среда 11 сентября 2024 07:39
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Дебаты Трампа и Харрис: опрос CNN определил победителя Фото: опрос CNN назвал победителя на дебатах между Трампом Харрис и (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

По результатам опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис победа досталась представительнице Демократической партии. Так считают 63% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вместе с тем 37% американцев считают, что победу одержал оппонент Харрис Дональд Трамп.

Соответствующие результаты опроса были объявлены в прямом эфире канала.

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Харрис и Трампом 10 сентября (ночью 11-го по Киеву), утверждают, что вице-президент показала лучший результат, согласно опросу CNN среди наблюдателей за дебатами, проведенным SSRS.

Между тем перед дебатами те же избиратели разделились поровну относительно того, какой кандидат будет выглядеть лучше: 50% в пользу Харриса, а 50% - в пользу Трампа.

Наблюдатели за дебатами в опросе показали на 6 пунктов больше вероятности сторонников "республиканцев", чем сторонников "демократов", то есть аудитория примерно на 4 процентных пункта больше привержена Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.

Методология опроса

Опрос CNN был проведен с помощью текстовых сообщений с 605 зарегистрированными избирателями в США, которые сказали, что они наблюдали за дебатами, и результаты опроса отражают только взгляды наблюдателей за дебатами.

Респонденты были набраны для участия перед дебатами и отобраны путем опроса членов SSRS Opinion Panel, национальной репрезентативной группы, набранной с помощью методов выборки на основе вероятностей.

Результаты для полной выборки наблюдателей за дебатами имеют погрешность выборки +/- 5,3 процентных пункта.

В публикации CNN отмечается, что результаты опроса отражают мнение о прениях только среди присоединившихся к нему избирателей и не отражают взгляды всей общественности.

Напомним, после июньских дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа,67% опрошенных CNN американцев признали победу Трампа.

Ранее сообщалось, что этой ночью по Киевскому времени в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Харрис.

РБК-Украина забрала в материале главные заявления кандидатов в президенты США Харрис и Трампа на дебатах.

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