Дебати майже не вплинули на рівень підтримки Байдена та Трампа, - опитування

Перші теледебати між кандидатами в президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом майже не вплинули не рівень їх підтримки виборцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Ipsos та вебсайту 538.
Як показало опитування, попри те, що 60% респондентів вважають, що Трамп показав себе на дебатах краще, чим чинний президент, тоді як Байден отримав підтримку всього 21%, - це загалом не змінило їх підтримку виборцями.
Так, після дебатів про намір проголосувати за Байдена на майбутніх виборах заявили 46,7% потенційних виборців, що всього на 1,6 відсоткового пункту нижче, ніж було до дебатів.
Водночас підтримка Трампа фактично залишилася незмінною. Після дебатів кількість потенційних виборців Трампа зросла з 43,5% до 43,9%. Ймовірно, на це вплинуло те, що виступ Трампа на дебатах не вразив американців.
Опитування проводили до та після дебатів. Опитування має похибку 2,1 відсоткового пункту. 1700 з 2543 респондентів дивилися дебати повністю або частково. Похибка в опитуванні тих, хто дивився дебати, становить 2,5 відсоткового пункту.
Днями в США відбулися перші теледебати між Байденом та Трампом, які на початку листопада будуть змагатися за президентське крісло. Опитування відразу ж показали, що переможцем дебатів став Трамп, тоді як виступ Байдена викликав шквал критики. Також звучали заклики до Демократичної партії змінити кандидата в президенти США.
Байден визнав, що невдало виступив на перших дебатах з Трампом, але в його команді запевнять, що чинний президент не планує зніматися з передвиборчих перегонів.
За даними видання Axios, на рішення Байдена щодо участі у виборах може вплинути його родина та найближче оточення. Саме вони підштовхнули його до висунення на другий президентський термін.
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