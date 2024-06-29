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Дебаты почти не повлияли на уровень поддержки Байдена и Трампа, - опрос

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден, кандидаты в президенты США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первые теледебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом почти не повлияли на уровень их поддержки избирателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Ipsos и вебсайта 538.

Как показал опрос, несмотря на то, что 60% респондентов считают, что Трамп показал себя на дебатах лучше, чем действующий президент, в то время как Байден получил поддержку всего 21%, - это не изменило их поддержку избирателями.

После дебатов о намерении проголосовать за Байдена на предстоящих выборах заявили 46,7% потенциальных избирателей, что всего на 1,6 процентного пункта ниже, чем было до дебатов.

В то же время, поддержка Трампа фактически осталась неизменной. После дебатов количество потенциальных избирателей Трампа выросло с 43,5% до 43,9%. Вероятно, на это повлияло то, что выступление Трампа на дебатах не поразило американцев.

Опрос проводился до и после дебатов. Опрос имеет погрешность в 2,1 процентного пункта. 1700 из 2543 респондентов смотрели прения полностью или частично. Погрешность в опросе тех, кто смотрел дебаты, составляет 2,5 процентного пункта.

Дебаты Байдена и Трампа

На днях в США состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом, которые в начале ноября будут бороться за президентское кресло. Опросы сразу же показали, что победителем дебатов стал Трамп, тогда как выступление Байдена вызвало шквал критики. Также звучали призывы к Демократической партии сменить кандидата в президенты США.

Байден признал, что неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, но в его команде уверят, что действующий президент не планирует сниматься с предвыборной гонки.

По данным издания Axios, на решение Байдена по поводу участия в выборах может повлиять его семья и ближайшее окружение. Именно они подтолкнули его к выдвижению на второй президентский срок.

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Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США