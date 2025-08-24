Де ЗСУ стримують найбільший натиск: Генштаб оновив карту боїв

За даними Генштабу, протягом 23 серпня російські війська здійснили 61 авіаційний удар, скинувши 142 керовані авіабомби, провели 4363 обстріли, у тому числі 61 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили 3930 дронів-камікадзе.

У відповідь українська авіація та артилерія уразили два райони зосередження живої сили й техніки, артилерійський засіб і пункт управління противника.

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські захисники відбили 4 атаки. Ворог завдав 8 авіаударів (25 КАБів) і здійснив 176 обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок. Загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону у районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та у бік Зеленого.

Куп’янський напрямок. Відбулося 6 атак - у районах Загризового та в напрямку Куп’янська.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 20 атак у районах Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Мирного, а також у напрямку Шандриголового, Дронівки та Серебрянки.

Сіверський напрямок. Ворог здійснив 12 спроб наступу в районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

Краматорський напрямок. Відбулося 16 боєзіткнень біля Часового Яру та у напрямках Маркового, Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Торецький напрямок. Російські війська провели 10 атак біля Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки й Попового Яру.

Покровський напрямок. Це був найгарячіший сектор - 52 штурмові дії поблизу Маяка, Никанорівки, Нового Шахового, Красного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та у напрямках Володимирівки, Родинського, Покровська, Балагана, Молодецького, Філії.

Новопавлівський напрямок. Зафіксовано 33 атаки у районах Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Темирівки, Ольгівки та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень не було.

Оріхівський напрямок. Українські сили відбили одну атаку в районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Ворог здійснив 2 невдалі спроби наступу.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.