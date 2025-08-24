Де ЗСУ стримують найбільший натиск: Генштаб оновив карту боїв

Протягом минулої минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.. Сили оборони відбили сотні атак на ключових напрямках фронту, тоді як ворог продовжував обстріли та застосування авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, протягом 23 серпня російські війська здійснили 61 авіаційний удар, скинувши 142 керовані авіабомби, провели 4363 обстріли, у тому числі 61 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили 3930 дронів-камікадзе.
У відповідь українська авіація та артилерія уразили два райони зосередження живої сили й техніки, артилерійський засіб і пункт управління противника.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські захисники відбили 4 атаки. Ворог завдав 8 авіаударів (25 КАБів) і здійснив 176 обстрілів.
Південно-Слобожанський напрямок. Загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону у районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та у бік Зеленого.
Куп’янський напрямок. Відбулося 6 атак - у районах Загризового та в напрямку Куп’янська.
Лиманський напрямок. Зафіксовано 20 атак у районах Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Мирного, а також у напрямку Шандриголового, Дронівки та Серебрянки.
Сіверський напрямок. Ворог здійснив 12 спроб наступу в районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.
Краматорський напрямок. Відбулося 16 боєзіткнень біля Часового Яру та у напрямках Маркового, Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.
Торецький напрямок. Російські війська провели 10 атак біля Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки й Попового Яру.
Покровський напрямок. Це був найгарячіший сектор - 52 штурмові дії поблизу Маяка, Никанорівки, Нового Шахового, Красного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та у напрямках Володимирівки, Родинського, Покровська, Балагана, Молодецького, Філії.
Новопавлівський напрямок. Зафіксовано 33 атаки у районах Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Темирівки, Ольгівки та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.
Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень не було.
Оріхівський напрямок. Українські сили відбили одну атаку в районі Кам’янського.
Придніпровський напрямок. Ворог здійснив 2 невдалі спроби наступу.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб.
Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.