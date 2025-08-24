Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

По данным Генштаба, в течение 23 августа российские войска совершили 61 авиационный удар, сбросив 142 управляемые авиабомбы, провели 4363 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли 3930 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы и техники, артиллерийское средство и пункт управления противника.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские защитники отбили 4 атаки. Враг нанес 8 авиаударов (25 КАБов) и совершил 176 обстрелов.

Южно-Слобожанское направление. Захватчики 10 раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в сторону Зеленого.

Купянское направление. Произошло 6 атак - в районах Загрызово и в направлении Купянска.

Лиманское направление. Зафиксировано 20 атак в районах Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодезей, Мирного, а также в направлении Шандриголово, Дроновки и Серебрянки.

Северское направление. Враг совершил 12 попыток наступления в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

Краматорское направление. Состоялось 16 боестолкновений возле Часового Яра и в направлениях Маркового, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Торецкое направление. Российские войска провели 10 атак возле Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

Покровское направление. Это был самый горячий сектор - 52 штурмовых действия вблизи Маяка, Никаноровки, Нового Шахматного, Красного Лимана, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки и в направлениях Владимировки, Родинского, Покровска, Балагана, Молодецкого, Филиала.

Новопавловское направление. Зафиксировано 33 атаки в районах Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Темировки, Ольговки и в сторону Филиалы, Ивановки, Запорожского.

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений не было.

Ореховское направление. Украинские силы отбили одну атаку в районе Каменского.

Приднепровское направление. Враг совершил 2 неудачные попытки наступления.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.