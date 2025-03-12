Де знаходиться Суджа і чим важливе місто для ЗСУ: карта

Що відомо про Суджу, мапа

Російське місто Суджа є адміністративним центром Суджанського району Курської області. Розташоване на берегах річок Суджа та Олешня, за 105 км від Курська та приблизно за 9 км від державного кордону з Україною (за 45 кілометрів від міста Суми). Поруч з містом пролягає залізнична лінія з напрямком Санкт-Петербург - Льгов - Суджа - Харків.

Під час Курської операції, яка розпочалася 6 серпня 2024 року, українські Сили оборони взяли під контроль місто (офіційне підтвердження взяття Суджі під контроль ЗСУ з'явилося 9 серпня).

Значна частина населення покинула місто, там залишилося кілька сотень цивільних. В місті була організована військова комендатура на чолі з генералом Едуардом Москальковим.

Її було створено задля забезпечення взаємодії різних родів військ, які беруть учать в операції на Курщині, та постачання необхідних продуктів і речей цивільному населенню.

Місто Суджа Курської області на мапі Google (google.com.ua/maps)



Після того, як Суджа стала відносно безпечним місцем для відвідування, першими після військових місто відвідали журналісти у супроводі військових. Наприкінці серпня кореспонденти РБК-Україна також побували в Суджі - репортаж з міста дивіться в окремому матеріалі.

Чим важлива Суджа

Суджа має стратегічне значення для України у війні з Росією через своє географічне розташування поблизу кордону та наявність важливих інфраструктурних об'єктів, таких як газовимірювальна станція "Суджа".

Ця станція була не лише важливим енергетичним об’єктом, а й інструментом впливу на європейський енергетичний ринок. Оскільки через "Суджу" проходив основний маршрут постачання російського газу до ЄС.

Однак так було до 1 січня 2025 року, адже з цієї дати Україна припинила транзит російського газу. Відповідно, було припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.

Крім того, контроль над Суджею дозволяє Україні забезпечити безпеку своїх північних кордонів, що має вплив на хід війни. Крім того, президент Володимир Зеленський не виключав, що в разі переговорів з РФ запропонує їй обмін контрольованої території в Курській області на окуповані українські території.

Нагадаємо, що через 7 місяців операції ситуація на Курському напрямку ускладнилася. Останнім часом російські війська активізували наступ на плацдарм ЗСУ. Ворог здійснює його одразу з кількох напрямків. Наразі зокрема ведеться наступ військ РФ на саму Суджу.

При цьому коли путінська армія змогла підійти ближче до важливої траси Суми-Суджа, основна дорога постачання для українських сил опинилася під вогневим впливом противника.

Як розповідали раніше РБК-Україна джерела, ширина українського плацдарму в Курській області скоротилась, а ведення оборони та бойових дій там ускладнює лісова місцевість та масове застосування ворогом дронів на оптоволокні. Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна і оточення наших військ там наразі немає.