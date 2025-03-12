Где находится Суджа и чем важен город для ВСУ: карта

Что известно о Судже, карта

Российский город Суджа является административным центром Суджанского района Курской области. Расположен на берегах рек Суджа и Олешня, в 105 км от Курска и примерно в 9 км от государственной границы с Украиной (в 45 километрах от города Сумы). Рядом с городом пролегает железнодорожная линия с направлением Санкт-Петербург - Льгов - Суджа - Харьков.

Во время Курской операции, которая началась 6 августа 2024 года, украинские Силы обороны взяли под контроль город (официальное подтверждение взятия Суджи под контроль ВСУ появилось 9 августа).

Значительная часть населения покинула город, там осталось несколько сотен гражданских. В городе была организована военная комендатура во главе с генералом Эдуардом Москальковым.

Она была создана для обеспечения взаимодействия различных родов войск, участвующих в операции на Курщине, и поставки необходимых продуктов и вещей гражданскому населению.

Город Суджа Курской области на карте Google (google.com.ua/maps)



После того, как Суджа стала относительно безопасным местом для посещения, первыми после военных город посетили журналисты в сопровождении военных. В конце августа корреспонденты РБК-Украина также побывали в Судже - репортаж из города смотрите в отдельном материале.

Чем важна Суджа

Суджа имеет стратегическое значение для Украины в войне с Россией из-за своего географического расположения вблизи границы и наличия важных инфраструктурных объектов, таких как газоизмерительная станция "Суджа".

Эта станция была не только важным энергетическим объектом, но и инструментом влияния на европейский энергетический рынок. Поскольку через "Суджу" проходил основной маршрут поставок российского газа в ЕС.

Однако так было до 1 января 2025 года, ведь с этой даты Украина прекратила транзит российского газа. Соответственно, была прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины к точкам выхода на западной и южной границах.

Кроме того, контроль над Суджей позволяет Украине обеспечить безопасность своих северных границ, что имеет влияние на ход войны. Кроме того, президент Владимир Зеленский не исключал, что в случае переговоров с РФ предложит ей обмен контролируемой территории в Курской области на оккупированные украинские территории.

Напомним, что спустя 7 месяцев операции ситуация на Курском направлении осложнилась. В последнее время российские войска активизировали наступление на плацдарм ВСУ. Враг осуществляет его сразу с нескольких направлений. Сейчас в частности ведется наступление войск РФ на саму Суджу.

При этом когда путинская армия смогла подойти ближе к важной трассе Сумы-Суджа, основная дорога снабжения для украинских сил оказалась под огневым воздействием противника.

Как рассказывали ранее РБК-Украина источники, ширина украинского плацдарма в Курской области сократилась, а ведение обороны и боевых действий там усложняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне. Однако, как объясняют источники, ситуация еще не катастрофическая и окружения наших войск там пока нет.