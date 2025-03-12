Где находится Суджа и чем важен город для ВСУ: карта

Город Суджа Курской области находится неподалеку от украинской границы. В течение месяцев населенный пункт под контролем ВСУ, но сейчас российские войска в рамках наступательных действий пытаются вернуть себе этот райцентр.
РБК-Украина на карте показывает, где находится Суджа и почему она важна для ВСУ.
Российский город Суджа является административным центром Суджанского района Курской области. Расположен на берегах рек Суджа и Олешня, в 105 км от Курска и примерно в 9 км от государственной границы с Украиной (в 45 километрах от города Сумы). Рядом с городом пролегает железнодорожная линия с направлением Санкт-Петербург - Льгов - Суджа - Харьков.
Во время Курской операции, которая началась 6 августа 2024 года, украинские Силы обороны взяли под контроль город (официальное подтверждение взятия Суджи под контроль ВСУ появилось 9 августа).
Значительная часть населения покинула город, там осталось несколько сотен гражданских. В городе была организована военная комендатура во главе с генералом Эдуардом Москальковым.
Она была создана для обеспечения взаимодействия различных родов войск, участвующих в операции на Курщине, и поставки необходимых продуктов и вещей гражданскому населению.
Город Суджа Курской области на карте Google (google.com.ua/maps)
После того, как Суджа стала относительно безопасным местом для посещения, первыми после военных город посетили журналисты в сопровождении военных. В конце августа корреспонденты РБК-Украина также побывали в Судже - репортаж из города смотрите в отдельном материале.
Суджа имеет стратегическое значение для Украины в войне с Россией из-за своего географического расположения вблизи границы и наличия важных инфраструктурных объектов, таких как газоизмерительная станция "Суджа".
Эта станция была не только важным энергетическим объектом, но и инструментом влияния на европейский энергетический рынок. Поскольку через "Суджу" проходил основной маршрут поставок российского газа в ЕС.
Однако так было до 1 января 2025 года, ведь с этой даты Украина прекратила транзит российского газа. Соответственно, была прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины к точкам выхода на западной и южной границах.
Кроме того, контроль над Суджей позволяет Украине обеспечить безопасность своих северных границ, что имеет влияние на ход войны. Кроме того, президент Владимир Зеленский не исключал, что в случае переговоров с РФ предложит ей обмен контролируемой территории в Курской области на оккупированные украинские территории.
Напомним, что спустя 7 месяцев операции ситуация на Курском направлении осложнилась. В последнее время российские войска активизировали наступление на плацдарм ВСУ. Враг осуществляет его сразу с нескольких направлений. Сейчас в частности ведется наступление войск РФ на саму Суджу.
При этом когда путинская армия смогла подойти ближе к важной трассе Сумы-Суджа, основная дорога снабжения для украинских сил оказалась под огневым воздействием противника.
Как рассказывали ранее РБК-Украина источники, ширина украинского плацдарма в Курской области сократилась, а ведение обороны и боевых действий там усложняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне. Однако, как объясняют источники, ситуация еще не катастрофическая и окружения наших войск там пока нет.
10 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на границе Сумской и Курской областей находится под контролем ВСУ. По его словам, угрозы окружения украинских подразделений на Курщине нет.
Как пишут западные СМИ, российский замысел очевиден. Кремль стремится восстановить контроль над Курщиной перед переговорами США по урегулированию российско-украинской войны.
Что известно о ситуации в Курской области и удержат ли ВСУ "буфер" - в материале РБК-Украина.
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