Де знаходиться Старокостянтинів і чому РФ атакує місто

Де знаходиться Старокостянтинів

Старокостянтинів - це місто з довоєнним населенням у 35 206 мешканців. Є центром територіальної громади.

Місто розміщене на річці Случ, за 48 км від Хмельницького. Є вузлом залізничних (Старокостянтинів-І та Старокостянтинів-ІІ) і автомобільних шляхів.

Територія міста належить до Случ-Горинського фізико-географічного району. Рельєф - хвилястий, який переходить у рівнинний у долинах річок.

Клімат у Старокостянтинові - помірно континентальний. На околиці міста розташований Старокостянтинівський заказник.

Згідно з даними управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації, у місті Старокостянтинів Хмельницької області перебуває 12 пам'яток історії і 3 пам'ятки архітектури.

Мапа: Старокостянтинів розташований неподалік Хмельницького (google.com/maps)

Атаки на Старокостянтинів

Ще навесні 2022 року російські окупанти здійснили авіаудар по аеродрому, розміщеному на околицях Старокостянтинова.

А від жовтня 2023 року до початку січня 2024 року окупанти систематично, майже щоночі, намагалися нанести пошкодження старокостянтинівському аеродрому, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед".

Станом на липень 2025 року російські війська продовжують обстрілювати місто "Шахедами" та ракетами.