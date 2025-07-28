Где находится Староконстантинов и почему РФ атакует город

Где находится Староконстантинов

Староконстантинов - это город с довоенным населением в 35 206 жителей. Является центром территориальной общины.

Город расположен на реке Случь, в 48 км от Хмельницкого. Является узлом железнодорожных (Староконстантинов-I и Староконстантинов-II) и автомобильных путей.

Территория города относится к Случь-Горинскому физико-географическому району. Рельеф - волнистый, переходящий в равнинный в долинах рек.

Климат в Староконстантинове - умеренно континентальный. На окраине города расположен Староконстантиновский заказник.

Согласно данным управления культуры, туризма и курортов Хмельницкой облгосадминистрации, в городе Староконстантинов Хмельницкой области находится 12 памятников истории и 3 памятника архитектуры.

Карта: Староконстантинов расположен неподалеку от Хмельницкого (google.com/maps)

Атаки на Староконстантинов

Еще весной 2022 года российские оккупанты совершили авиаудар по аэродрому, расположенному в окрестностях Староконстантинова.

А с октября 2023 года до начала января 2024 года оккупанты систематически, почти каждую ночь, пытались нанести повреждения староконстантиновскому аэродрому, используя ударные беспилотники типа "Шахед".

По состоянию на июль 2025 года российские войска продолжают обстреливать город "Шахедами" и ракетами.