Де знаходиться Лозова і що відомо про атаковане ворогом місто: показуємо на карті
Лозова - місто на півдні Харківщини, яке в ніч на 5 липня стало мішенню обстрілів РФ. Попри відносну віддаленість від лінії фронту, воно має стратегічне значення для логістики та постачання на східному напрямку.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо про це місто і показує на карті.
Що відомо про Лозову та чому її атакує ворог
Місто Лозова з довоєнним населенням у 53 126 людей - це одна з найбільших станцій України. Воно розташоване у південній частині Харківської області, є центром однойменного району.
Лозова розташовується біля джерела річки Лозова, яка через 12 км впадає в річку Бритай. До міста примикають села Домаха, Українське та Лісівське.
Через місто проходить регіональний автошлях регіонального значення Р51, а також автошляхи територіального значення Т 2107 та Т 2113. Лозова - це важлива вузлова залізнична станція.
Це друге за чисельністю населення місто в області після Харкова.
Лозова має вигідне географічне розташування - на межі з Дніпропетровською областю, приблизно за 70 км від Павлограда. Місто є важливим транспортним і логістичним вузлом, через який проходять залізничні та автомобільні маршрути, що з’єднують схід, південь та центр України.
З початку повномасштабної агресії Росії Лозова неодноразово потрапляла під ракетні й авіаційні удари. Ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру міста, зокрема:
- залізничну станцію, яка має стратегічне значення для постачання на східний напрямок;
- промислові об’єкти, зокрема підприємства харчової та машинобудівної галузі;
- енергетичні об’єкти - Лозова була однією з цілей в період масованих атак по енергосистемі восени-зимою 2022-2023 років.
Крім того, місто відіграє важливу роль в евакуаційній логістиці - через нього пролягають маршрути, якими з небезпечних територій Харківської та Донеччини вивозили мирних жителів.
Лозова пережила одну з наймасованіших атак
Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня 2025 року місто Лозова зазнало найбільшої російської атаки за весь час повномасштабного вторгнення.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог спрямував на місто щонайменше 33 ударних безпілотники.
Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Постраждала залізниця - депо, вокзал. Загинув механік-залізничник. Ще десять людей дістали поранення, серед них двоє дітей.
У зв’язку з обстрілом деякі потяги вже прямують об'їзним маршрутом.
Окрім залізничної інфраструктури в Лозовій пошкоджені житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті також спалахнули пожежі.
Прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення росіянами чергового воєнного злочину.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку. Він зазначив, що російська армія знову полює на людей та наголосив на необхідності посилення санкцій проти РФ та країн, які допомагають їй обходити обмеження.